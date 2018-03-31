IsraelNationalNews.com

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Нафтали Беннет:

«Представьте себе марш возвращения на шоссе №6»

 Министр образования рассказал о демонстрациях жителей Газы вдоль границы с Израилем, а также обратился к сторонникам «двух государств»

В Ливане разбился беспилотник ЦАХАЛ

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